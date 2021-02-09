Центр «Фобос» спрогнозировал наступление весны в России к концу марта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первые два месяца этой зимы оказались гораздо холоднее, чем декабрь и январь год назад. Одним из наиболее характерных признаков зимнего сезона этого года стала частая и резкая смена погодных процессов. И такая тенденция продолжится и в будущем. Об этом рассказал во вторник, 9 февраля, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик отметил, что при этом на сегодняшний день зима все еще остается на пару градусов теплее климатической нормы.

Несмотря на похолодание в центральную части России, по словам эксперта, весна в 2021 году не будет отклоняться от своего привычного графика и придет как ей и полагается – примерно к в третьей декаде марта.

- По климатической норме весна приходит в столичный регион к 28 марта. Тогда среднесуточный переход температур, как правило, фиксируется на отметке выше нуля. В 2021 году весна наступит по графику, - отметил Михаил Леус в интервью изданию «Известия».

Синоптик отметил также большую вероятность того, что до конца февраля жители центральной России еще не раз увидят на термометре отметку в минус 20 градусов по Цельсию.

Велика вероятность того, что до конца февраля мы еще не раз увидим на термометре отметку в –20 градусов.