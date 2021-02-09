Половина россиян низко оценивают свои знания в сфере информационных технологий Фото: Shutterstock

Россияне оценили свои опыт и знания в сфере информационных технологий. Оказалось, что больше половины респондентов (51%) оценивают свои опыт и знания как недостаточные. Они признались, что имеют низкую осведомленность в данных вопросах.

О среднем уровне компетенции в данных вопросах заявили 33 процента участников исследования.

А хорошо разбираются во всех тонкостях только 13% респондентов. При этом самооценка зависит от возраста и образования участника опроса. Молодежь в возрасте до 35 лет склонна оценивать свои цифровые знания выше, как и люди с высшим образованием.

Примечательно, что мужчины больше разбираются в данных вопросах, нежели женщины.

Половина работающих участников опроса уверена, что имей они достаточный опыт в данном вопросе, то смогли перейти на более высокую позицию или найти привлекательную работу.

Среди взрослых участников опроса об этом заявили 51%, а среди молодежи (18-24 года) – 59%.

Таковы результаты, озвученные аналитическим центром НАФИ, пишет Rt.