Российские приставы в 2020 году взыскали с невыездных должников более 46 млрд рублей Фото: EAST NEWS

В России приставы за минувший 2020 год взыскали с невыездных из страны должников более 46 миллиардов рублей. Об этом говорится в статистической информации Федеральной службы судебных приставов во вторник, 9 февраля.

За прошедший год судебные приставы вынести более девяти миллионов постановлений о временном ограничении должников на выезд за пределы российской территории. На 1 января текущего года в списке невыездных числились более 3,8 миллиона должников в стране. Сумма их общего долга превысила 1,7 триллиона рублей.

- Перед новыми годом под ограничением выезда находились более 4,1 миллиона россиян, однако их задолженность было поменьше – 1,6 триллиона рублей, - цитирует исследование агентство ТАСС.

Количество невыездных из РФ должников на начало 2021 года по сравнению с данными на начало 2020 года выросло приблизительно на 600 тысяч человек. Их долг в сумме составил примерно 300 миллионов рублей.

Отмечается, что чаще всего ограничение на выезд за границу применяется в отношении жителей России, которые имеют задолженности по алиментам, кредитным платежам и за ЖКУ. На 1 января 2021 года запрет на выезд действовал в отношении почти 539 тысяч алиментщиков, которые задолжали более 115,5 миллиарда рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, общая задолженности граждан РФ по коммуналке к концу 2020 года составила примерно 1,6 триллиона рублей. Эксперты отметили, что в 2021 году эта цифра может увеличиться в полтора раза.