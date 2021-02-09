Умер Жан-Клод Каррьер, французский сценарист и режиссер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Жан-Клод Каррьер, известный сценарист и режиссер из Франции. Лауреата премии «Оскар» за короткометражный фильм «Счастливая годовщина» не стало в минувший понедельник на 90-м году жизни. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщается телевизионный канал BFMTV, ссылаясь на заявление дочери режиссера.

По словам женщины, Жан-Клод Каррьер долгое время страдал от некоего серьезного заболевания. Французский сценарист умер во сне в своем доме в Париже. Жан-Клод Каррьер будет похоронен на родине – во французской деревне Коломбьер-Сюр-Орб.

Лауреата премии «Оскар» известен как сценарист более чем 140 кинокартин. В числе его работы «Скромное обаяние буржуазии», «Ван Гог. На пороге вечности» и «Невыносимая легкость бытия».

В короткометражном фильме «Счастливая годовщина» Каррьер выступил не только в качестве сценариста, но и режиссера.