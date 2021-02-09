ВОЗ рассчитывает на участие «Спутника V» в программе COVAX Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всемирная организация здравоохранения надеется на участие российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в международной программе распределения вакцин COVAX после ее сертификации. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщили в пресс-службе организации.

-Мы рассчитываем, что вакцины, разработанная центром Гамалеи, присоединится к COVAX при условии, что она будет одобрена ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, - сообщили представители ВОЗ в интервью РИА Новости.

COVAX – запущенная ВОЗ международная программа распределения вакцин. В соответствии с ее условиями, богатые государства оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым другие страны.

Напомним, очередные дискуссии в организации по дополнительным данным по российской вакцине прошли в минувший в понедельник, еще одно обсуждение планируют организовать 15 февраля.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, представители ВОЗ сообщили, что они готовы содействовать ускорению сертификации «Спутника V».