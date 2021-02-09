Роспатент рассматривает девять заявок по вакцинам от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты Роспатента в настоящее время рассматриваются девять заявок на выдачу патентов по вакцинам от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщил глава ведомства федеральной службы Григорий Ивлиев.

- С начала эпидемии коронавируса в России всего подали 16 заявок на новые вакцины от заболевания. Патенты выдали по семи препаратам. В числе заявок одну подал иностранный разработчик, однако она пока что находится на стадии рассмотрения, - отметил он в интервью РИА Новости.

Григорий Ивлиев объяснил, что выданный с начала пандемии семь патентов – это не семь разных вакцины. Так, «Спутник V» от центра Гамалеи получил сразу несколько патентов: за вещество, состав первого и второго компонента прививки, способ применения и прочее. Еще четырьмя патентами охраняются изобретения, которые относятся к вакцине от центра «Вектор».

Как ранее писал сайт kp.ru, специалисты ВОЗ рассчитывают на участие российской вакцины «Спутник V» в международной программе распределения вакцин COVAX после ее одобрения для использования при ЧС.

Накануне российский президент Владимир Путин сообщил, что РФ занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцин от коронавируса, а препараты, разработанные в стране, являются крупным научным успехом.