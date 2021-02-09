Депутат Рады объяснил отказ Зеленского от «Спутника V» страхом сближения с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат украинской Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко объяснил отказ президента страны Владимира Зеленского от использования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» страхом сближения с Россией. Об этом кандидат в президенты Украины в 2019 году заявил в понедельник, 8 февраля.

- Зеленский боится сближения с РФ, ведь в таком случае внешние управленцы обвинят его в том, что он пошел навстречу России. Мы выступаем за использование «Спутника V» на Украине. И данным вопросом должны заниматься специалисты, а не политики. Ученые должны определить, насколько нужна эта вакцина, - отметил парламентарий в интервью НСН.

Юрий Бойко добавил, что его самого от прививки российским «Спутников V» останавливает только то, что это должны делать по очереди: по мнению депутата, сперва следует прививать военных, врачей и учителей, а затем всех остальных.

Как сообщал сайт kp.ru, Зеленский накануне объяснил отказ от использования на Украине российской вакцины от центра Гамалеи тем, что эффективность и безопасность препарата якобы не подтверждена официальными данными.

Российский сенатор Алексей Пушков назвал смехотворными данные рассуждения украинского политика. По мнению сенатора, подобные слова лидера Украины демонстрируют его политическую близорукость.