Доктор Мясников назвал снижение веса симптомом рака поджелудочной железы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский доктор и телеведущий Александр Мясников перечислил основные признаки рака поджелудочной железы. По словам врача, медики выделяют несколько классических симптомов данного заболевания, например, боль в желудке и желтуху, однако пациентам также следует обратить внимание на снижение веса.

- Снижение веса — это всегда подозрительно, особенно у пожилого человека. Другими косвенными признаками развития этого рака являются возникновение тромбофлебитов, воспаление лимфоузла над левой ключицей и метастаз в пупке. Проявления сахарного диабета тоже часто бывает. И только потом люди понимают, что это были признаки народившегося рака, - сообщил Александр Мясников в эфире телеканала «Россия-1» во вторник, 9 февраля.

По словам телеведущего, доказанным фактором риска рака поджелудочной железы является курение. Кстати, накануне врач рассказывал, как он сам бросил курить, и что помогло ему забыть о пагубной привычке.

До 20% случаев данного заболевания также можно объяснить наследственностью. Среди других факторов риска Александр Мясников выделил избыточный вес, отсутствие физических нагрузок, недостаток витамина D, неправильное питание и пародонтит.