Twitter допускает введение платной подписки на Tweetdeck Фото: Иван ПРОХОРОВ

Руководство социальной сети Twitter в настоящее время рассматривает различные возможности введения некоторых платных услуг в сервисе микроблогов. Об этом во вторник, 9 февраля, пишет издание Bloomberg, ссылаясь на информацию своих источников.

Так, компания рассматривает возможность введения платной подписки на Tweetdeck – специальный инструмент для просмотра нескольких лент в Twitter. Руководство социальной сети также активно обсуждает введение функции эксклюзивного платного контента. Благодаря этому пользователи Twitter получат возможность ограничивать доступ к части публикуемых постов, поскольку скрытые твиты будут доступны только обладателям платной подписки на конкретный аккаунт.

Среди других возможных платных нововведений издание назвало аналитику учетной записи, возможность просмотра ленты без рекламы и доступ к видеороликам в более высоком разрешении. Отмечается, что цель планируемых изменений - снизить зависимость доходов компании от рекламы.