Корабль «Прогресс МС-15» отстыковался от МКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Грузовой корабль «Прогресс МС-15» в 08:21 по московскому времени отстыковался от модуля «Пирс» Международной космической станции. Об этом сообщается в трансляции на официальном сайте Роскосмоса во вторник, 9 февраля.

В соответствии с планами, грузовое судно включит двигатели на торможение в 11:30 по столичным часам, в примерно в 12:04 войдет в атмосферу нашей планеты. Несгораемые элементы конструкции «Прогресса МС-15» упадут в несудоходном районе Тихого океана.

Как сообщал сайт Kp.ru, данный грузовой корабль был запущен к Международной космической станции 23 июля минувшего года с помощью ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. К станции судно пристыковалось через 3 часа 18 минут после вылета, побив рекорд по скорости полета к станции среди грузовых кораблей.