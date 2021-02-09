Жители Болгарии осудили отказ ЕС применять вакцину «Спутник V» Фото: Мария ЛЕНЦ

Читатели портала dir.bg из Болгарии осудили руководство Евросоюза, которое до сих пор не разрешило применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на территории европейских страны.

Пользователи прокомментировали материал издания, речь в котором шла о публикации Bloomberg, назвавшего создание российского препарата крупнейшим научным прорывом со времен СССР.

- Из-за своей ксенофобии ЕС убивает миллионы граждан, отказываясь от вакцины из России. Единственный способ двигать мир вперед — свободно общаться и обмениваться идеями, кадрами и моделями. Какая разница, чья это вакцины, если она работает, как нужно?, - отметили читатели.

Один из жителей Болгарии выразил мнение о том, что векторная российская вакцина гораздо эффективнее, чем ДНК-вакцины Pfizer и Moderna. Он напомнил также, что компания AstraZenecа сотрудничает с производителем российского препарата.

- Брюсселю по всем вопросом надо ждать мнения дяди Сэма. Европейский чиновники так политизированы, что Штатам приходится все время говорить им, что делать, - возмутился один из пользователей.

Напомним, сегодня европейский регулятор завершил консультирование разработчика российской вакцины «Спутник V». Теперь разработчик может подать заявку на регистрацию препарата на рынке ЕС.