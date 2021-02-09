Российские теннисисты Медведев и Хачанов вышли во второй круг Australian Open Фото: Артем КИЛЬКИН

Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов вышли во второй круг Большого шлема Australian Open в Мельбурне, обыграв своих соперников.

Так, Даниил Медведев в первом круге турнира одержал победу над канадским спортсменом Вашеком Поспишилом. Матч теннисистов продолжался 1 час 50 минут, встреча закончилась в пользу четвёртой ракетки мира со счетом 6:2, 6:2, 6:4. На втором круге турнира российский теннисист сыграет либо с испанским спортсменом испанцем Роберто Карбальесом-Баэной, либо с австрийцем Аттилой Балажем.

Кроме того, во второй раунд Открытого чемпионата Австралии вышел россиянин Карен Хачанов. В матче первого круга он победил представителя Австралии Александара Вукича, счет - 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4. Длилась встреча 3 часа 6 минут. Во втором круге россиянин сыграет с литовцем Ричардасом Беранкисом. Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля.