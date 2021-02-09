Россияне побили рекорд по числу ипотечных сделок в январе 2021 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Россияне побили рекорд по числу ипотечных сделок в январе текущего года: за месяц был достигнут рекордный за всю историю рынка ипотечного кредитования в стране показатель в 265 миллиардов рублей. Об этом во вторник, 9 февраля, пишет издание «Интерфакс», ссылаясь на исследования ДОМ.РФ и Frank RG.

- За январь этого года в РФ было выдано 96 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 265 миллиардов рублей. Это больше, чем год назад, на 23 процента в количественном выражении и на 40 процентов в денежном выражении, - говорится в исследовании.

Эксперты напомнили, что традиционно января является месяцев затишья на рынке, но в 2021 году январь показал результат, значительно превосходящий и выдачу прошлого января, и среднемесячные показатели ипотечного кредитования несколько лет назад. Специалисты считают, что главной причиной для этого стали рекордно низкие ставки по ипотеке.

В настоящее время на рыночных условиях выдается примерно 70 процентов всей ипотеки, достаточно велика также доля ипотечных программ с государственным участием, в том числе программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5 процента. Эксперты подчёркивают, что необходимым условием продолжения роста ипотечного рынка является рост доходов населения.