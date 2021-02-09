Правительство РФ увеличило объем средств, резервируемых на зарплаты врачам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российское правительство увеличило объем средств, резервируемых на финансирование заработных плат медицинским работникам. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщил глава кабинета министров России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания со своими заместителями.

- Кабмин скорректировал правила предоставления межбюджетных трансфертов территориальным фондам ОМС на выплаты заработных плат врачам и среднему персоналу, - сказал премьер-министр.

Он отметил, что размер резерва, который идет на финансирование их заработной платы, вырастет с 15 до 20 процентов.