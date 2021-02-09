В центре Бехтерева рассказали о самых частых психических проблемах россиян после COVID-19 Фото: Shutterstock

В Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева рассказали о самых частых проблемах, с которыми сталкиваются россияне после перенесенного коронавируса.

Чаще всего у пациентов фиксируют ряд недомоганий – от раздражительности до паники. Многие в качестве последствие приобретают синдром противовирусной астении.

- Она выражается в повышенной раздражительности, эмоциональной неустойчивости, забывчивости. Порой людям очень сложно сосредоточиться, они испытывают повышенное чувство беспокойство о своем здоровье, вплоть до панический реакций, - отметила в беседе с NEWS.ru доктор медицинских наук, главный научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств НИИ Анна Васильева.

Она отметила, что в начале пандемии чаще встречались тревожные расстройства, а сейчас переживания, связанные с потерей близких.

На фоне заболеваемости, горе от потери близких, экономических сложностей в ближайший год будет сохраняться тенденция к росту психических заболеваний.

В январе в России началась массовая вакцинация от коронавируса. Врачи советуют делать прививки всем, в том числе переболевшим COVID-19. Но для того, чтобы вакцина была безопасной, нужно выждать определенный срок после перенесенного заболевания, сообщает телеканал "360".