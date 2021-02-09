Курс рубля на 9 февраля 2021: доллар ниже 74 рублей впервые с января Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская валюты на Московской биржи опустилась ниже 74 рублей впервые с 21 января текущего года. Об этом свидетельствуют данные торгов о курсе рубля на 9 февраля 2021 года.

В это же время курс европейской валюты опустился на 0,2 процента, достигнув отметки в 89,4 рубля.

Торговая площадка сегодня открылась ростом индексов: индекс Мосбиржи поднялся выше 3450 пунктов впервые с 21 января, а индекс РТС на открытии торгов показал рост на 0,35 процента до 1467,41 пункта.

Как ранее писал сайт kp.ru, в этом году на фоне выкупа центробанками активов и снижения ключевых ставок в настоящее время большинство валют подвержены ослаблению. Аналитики рассказали, от покупки каких валют стоит отказаться в ближайшее время.