Шойгу: гиперзвуковое оружие станет основой неядерного сдерживания в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Основу сил неядерного сдерживания в России составит гиперзвуковое оружие различного базирования. Об этом во вторник, 9 февраля, на ежегодном оперативно-мобилизационном сборе руководства ВС РФ заявил министр обороны страны Сергей Шойгу.

Генерал армии отметил, что в настоящее время в стране активно укрепляется потенциал сил неядерного сдерживания, прежде всего высокоточного оружия.

- Армия и флот регулярно выполняют сложные задачи, требующие командного состава глубокого владения обстановкой, а также знаний о возможностях своих сил, творчества и инициативы, - отметил Сергей Шойгу.

Министр добавил, что профессиональный уровень офицеров в России постоянно растет. Кроме того, непрерывно повышается качество выполнения задач органами военного управления. Глава военного ведомства напомнил, что во время операции в Сирии реализовали много способов и приемов ведения боевых действий, которые никогда не применялись до этого. Также подтвердила высокое мастерство командного состава российских военных миротворческая операция в Нагорном Карабахе.

Накануне российские ученые придумали вариант боевого применения Воздушно-космических сил, которые способен дать гарантированную защиту государства от возможных операций НАТО.