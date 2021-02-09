В Иране началась вакцинация населения «Спутником V» Фото: Мария ЛЕНЦ

На территории Ирана сегодня стартовала вакцинация населения от коронавирусной инфекции с применением российской вакцины «Спутник V». Во вторник утром, 9 февраля, церемонию начала вакцинации в стране транслировало местное государственное телевидение.

Первом в Иране прививку от коронавирусной инфекции российским препаратом сделали сыну министра здравоохранения и медицинского образования Саиду Намаки. Сообщается, что начало вакцинации стало возможным благодаря поставке первой партии «Спутника V» - препарат от центра Гамалеи был доставлен в Тегеран 4 февраля.

Как сообщал сайт Kp.ru, Иран одобрил применение российский вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на своей территории в конце января текущего года. В общей сложности российский препарат одобрили уже около 20 государств мира. Кроме того, уже инициирован процесс регистрации «Спутника V» в Европейском союзе и Всемирной организации здравоохранения.