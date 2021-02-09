РФПИ: заявка на регистрацию «Спутника V» в ЕС принята Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» еще 29 января текущего года. Представители фонда в интервью РИА Новости сообщили, что есть официальные подтверждения того, что данная заявка уже принята.

Отмечается, что скорость одобрения заявки на регистрацию российской вакцины в Европейском союзе будет определяться регулятором ЕМА.

- Фонд имеет в распоряжении официальное подтверждение от ЕМА о том, что заявка была принята. Скорость одобрения заявки определяется EMA, - говорится в сообщении.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня регулятор Европейского союза завершил консультирование разработчика вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» - центра имени Гамалеи. Представители Европейского агентства по лекарственным средствам сообщили, что теперь разработчик препарата может подать заявку на его регистрацию на рынке Евросоюза.