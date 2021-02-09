В Тюменской области приступили к постепенной отмене ограничений, введенных в связи с распространением COVID-19

В Тюменской области отменен ряд ограничительных мер, введенных более полугода назад для ограничения распространения COVID-19. Разрешен допуск в торгово-развлекательные центры подростков и детей младше 18 лет без сопровождения взрослых. Кафе, рестораны, бани, сауны, СПА-центры вновь могут принимать посетителей после 23 часов. Разрешено проведение спортивных мероприятий в закрытых помещениях при заполняемости зала не более 50% от общего количества мест для зрителей.

Ночные клубы, дискотеки и танцплощадки по-прежнему закрыты с 23 до 6 часов. В регионе сохраняется обязательный масочный режим в городском транспорте и общественных местах.

Власти региона говорят, что частичная отмена ограничений обусловлена эпидемиологической обстановкой. Так, в январе 2021 года в Тюменской области зарегистрировано 4 тысячи 846 случаев COVID-19. Это на 5% меньше, чем за декабрь 2020 года. За последние две недели отмечается снижение заболеваемости по сравнению с предыдущим аналогичным периодом на 5%.

При этом у властей нет «головокружения от успехов».

«Я призываю к максимальному спокойствию – у нас нет повода для эйфории. Динамика снижения заболеваемости COVID-19 лишь зарождается, вирус еще не отступил. Поэтому снятие ограничений может быть только постепенным», – обратился к жителям региона губернатор Тюменской области Александр Моор.