Экономист объяснил рост цен на нефть выходом из пандемии

Эксперт объяснил рост цен на нефть Фото: REUTERS

Рост цен на нефть объяснится удушением экономической ситуации в мире, постепенным выходом из пандемии и действующими соглашениями ОПЕК. Такое мнение выразил эксперт РИСИ кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«Это связано с тем, что практически все страны выходят, хоть и с разными скоростями, на траекторию преодоления этой сложной экономической ситуации, которую создала пандемия. Плюс еще, конечно, действия соглашения в рамках ОПЕК, которые, хотя вроде бы и закончились без формального результата, фактически означают, что ситуация оставлена в состоянии достигнутого», - цитирует эксперта RT.

Беляев добавил, что дальнейшего роста цен на топливо, скорее всего, уже больше не будет. Более того, экономист спрогнозировал откат цен до уровня 55 долларов за баррель.

Напомним, ранее сообщалось, что цены на нефть впервые за год превысили 61 доллар за баррель. Утром на торгах биржи цена на фьючерсы нефти марки Brent достигла $61,02 за баррель, передает сайт «Свободная пресса».