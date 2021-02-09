Курс биткоина достиг 48 тысяч долларов и обновил исторический рекорд Фото: Иван Макеев

Курс цифровой валюты биткоин в очередной раз обновил исторический рекорд: стоимость виртуальной валюты превысила сегодня утром отметку в 48 тысяч долларов. Об этом во вторник, 9 февраля, свидетельствуют данные торгов по информации портала CoinMarketCap.

Данный портал считает среднюю цену биткоина более чем по двадцати биржам. По состоянию на 9:59 по московскому времени стоимость самой популярной в мире виртуальной валюты показывала рост на 22,93 процента и составляла 47 671 доллара.

Через несколько минут после этого на крупнейшей профильной бирже Binance стоимость биткоина выросла на 23,28 процента, достигнув рекордной отметки в 48 119 доллара.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня стоимость биткоина уже била исторический рекорд, достигнув отметки в 46, а затем и в 47 тысяч долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance его стоимость выросла в цене на 18,26 процента.