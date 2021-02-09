В России выявили минимальное с октября 2020 года число новых случаев коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки на территории России выявили 15 019 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это минимальный показатель суточного прироста с 17 октября текущего года. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщается оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Наибольшее количество новых случаев заражения зафиксировали в Москве (1 584), в Санкт-Петербурге (1 078), а также в Московской области (903). Отмечается, что 9,7 процента новых инфицированных переносят заболевания в бессимптомной форме.

За сутки в России от коронавируса или осложнений после него скончались 530 человек, общее число летальных исходов от заболевания с начала пандемии достигло отметки в 77 598. Выздоровели еще 21 795 ранее зараженных пациентов, с начала эпидемии - 3 493 886. За весь период заразились коронавирусом 3 998 216 россиян.

Как сообщал сайт kp.ru, вчера российское министерство здравоохранения опубликовало десятую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции.