Путин встретится с лидерами думских фракций 17 февраля Фото: REUTERS

Встреча российского президента Владимира Путин с лидерами фракций Государственной думы страны пройдет в среду на следующей неделе, 17 февраля. Состоится встреча президента с лидерами думских фракций в режиме видеоконференции. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщил в ходе беседы с журналистами руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Сергей Миронов.

- Встреча состоится. Администрация президента проинформировала меня, что на сегодняшний день планируется такая видеоконференция на 17 февраля, - отметил российский депутат.

Накануне вице-спикер нижней палаты Игорь Лебедев говорил, что встреча президента с лидерами фракций Государственной думы может пройти ориентировочно 18 февраля текущего года. Сообщалось также, что о точной дате встречи будет известно чуть позже.