Захарова: Евросоюзу не удалось устроить России «публичную порку» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Европейский союз хотел устроить России «публичную порку» во время визита Жозепа Борреля в Москву, однако у них не получилось это сделать. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

Напомним, представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности пробыл в Москве трое суток с 4 февраля. По итогам поездки он заявил, что на встрече глав МИД стран Евросоюза 22 февраля участники могут принять решение о расширении санкций в отношении России.

- Открою вам секрет о наших европейских партнерах: когда у них не получается порка, у них начинается истерика. У них была цель провести эту публичную порку, тщательно это планировали. Вот все в одну кучу смешать, вывалить и с довольным видом уехать восвояси, - отметила представитель российского внешнеполитического ведомства в эфире «Вести FM».

Мария Захарова подчеркнула, что «порка» не получилась, поскольку российская сторона предложила обсудить реальные вопросы — от проблем до перспектив развития.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне российский МИД заявил, что критические высказывания Борелля о России по прилете в Брюссель контрастируют с его выступлениями во время поездки.