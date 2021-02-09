Дефицит рабочих в России грозит остановкой строек Фото: Иван МАКЕЕВ

Пандемия привела к дефициту строителей в России. На стройплощадках не хватает 40-50% людей, чтобы не отставать от графика.

Если проблема в ближайшее время не решится, то многие строящиеся дома не будут сданы в срок, а цены на недвижимость поползут вверх. Повышение стоимости обусловлено повышенной ценой на рабочую силу. Те мигранты, что остались в стране, просят платить за работу больше обычного.

В связи с этим Объединения строительных компаний просят вернуть в страну гастарбайтеров. Обращение направлено на имя вице-премьера Марата Хуснуллина.

В документе говорится, что очень важно снова открыть въезд в Россию строителям из стран СНГ. Сегодня эта возможность ограничена распоряжением правительства.

- Почти 50% застройщиков ощутили нехватку строителей, - сообщили в «Национальном объединении строителей».

В Минстрое также подтвердили существование проблемы. Обращения приходят из разных регионов страны и в ведомстве даже разработали регламент по ввозу иностранной рабочей силы в страну.

- Регламент предполагает сопровождение иностранцев до места работы и обязательное тестирование на COVID-19. Помимо этого, они должны быть зарегистрированы по месту пребывания и иметь оформленные документы, в том числе, трудовой договор, - отметил в беседе с «Известиям» заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

2020 год стал рекордным по количеству выданных ипотечных кредитов. Повышенный спрос спровоцировала господдержка жилищных займов. Только рефинансировано было 234 тыс. ипотечных кредитов на сумму около 600 млрд рублей, сообщает RT.