В России хотят запустить бесплатный видеоконтент для конкуренции с YouTube Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Власти России намерены существенно расширить эксперимент «Доступный интернет», обязав операторов связи давать бесплатный доступ к видеоконтенту в социальных сетях.

В частности, бесплатный доступ предлагается обеспечить к видео в соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также на сайтах телевизионных каналов. В настоящее время такую инициативу обсуждают администрация президента и Минцифры, пишет издание «Коммерсантъ», ссылаясь на свои источники.

В администрации президента России данную инициативу обосновали необходимостью продвигать отечественный контент и создавать альтернативы западным видеосервисами, прежде всего YouTube. За бесплатный доступ к контенту также выступает выступает глава Минцифры Максут Шадаев. Министр отмечает, что это «социальная функция» и сейчас в ведомстве последовательно ведутся работу по реализации проекта.

Опрошенные изданием специалисты предположили, что такая инициатива может привести к росту тарифов на интернет, поскольку операторы будут вынуждены компенсировать «законодательную нагрузку». Также эксперты считают, что после реализации проекта операторы компенсируют такую идею увеличением количества рекламы на сайтах.

Напомним, проект «Доступный интернет» предложил запустить зимой минувшего года российский президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Начался эксперимент 1 апреля. В рамках проект бесплатный доступ предоставляет к 371 сайту, в числе которых сайты для оказания социальных услуг, сервисы для заказа лекарств и для онлайн-обучения.