Аналитик назвал возможным падение доллара до 70 рублей за пару недель

Аналитик предсказал дальнейшее укрепление рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Благодаря устойчиво высоким ценам на нефть рублю удалось преодолеть психологически важную отметку и перейти в категорию ниже 76 рублей за доллар. После чего рублю с легкостью удалось опустился ниже отметки в 75, что показало, насколько легко рубль преодолевает промежуточные уровни внутри диапазона 73-76. Об этом заявил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

«Вместе эти фактора способны весьма быстро увести USDRUB в район 73 на этой неделе. Однако далее нужно уделять повышенное внимание тому, как будут развиваться события. Быстрое прохождение поддержки на 72,5 сделает 70 следующей целью «быков» по рублю. При сохранении недавнего уровня волатильности достижение «круглого» уровня может оказаться вопросом пары недель», - цитирует аналитика «Российская газета».

Аналогичной позиции придерживается руководитель клиентского департамента ИК «Восточные ворота» Роман Жаткин. Аналитик отмечает, что преодолев критическую отметку рублю открыл себе путь к дальнейшему росту.

«Опустившись ниже цены 74,8 за доллар, рубль открыл для себя путь к дальнейшему укреплению к нижней границе диапазона», — цитирует эксперта «Свободная пресса».