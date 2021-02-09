Транзит газа через Литву в Калининград приостановлен по просьбе «Газпрома» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Транзит газа в Калининградскую область через Литву временно приостановили по просьбе «Газпрома». В настоящее время регион получает газ только от СПГ-терминала. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер во время церемонии запуска терминала.

- В настоящее время полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград. Снабжение Калининградской области газом теперь осуществляется полностью через приемный морской терминал, - рассказал он.

По словам Алексея Миллера, производительность данного термина в сутки составляет около 13,2 миллиона кубических метров газа, а его производительность в годовом выражении позволит удовлетворить не только потребности жителей Калининградской области в голубом топливе, которые существуют в настоящее время, но и их перспективные потребности.