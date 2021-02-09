Глава «Калашникова» рассказал об оружии «для хипстеров» Фото: Василий Вахрин

Современных «хипстеров» и «поколение Z» может заинтересовать новое смарт-оружие МР-155 Ultima, которое способно синхронизироваться с мобильными устройствами. Об этом во вторник, 9 февраля, рассказал генеральный директор группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов.

Он объяснил, что данный тип оружия позволит обучить стрелка в процесс выполнений задач. Одной из целей подобный инновационной разработки служит привлечение внимания тех людей, которые «родились с гаджетами в руках» и не представляют себя без мобильных устройств.

- Классическая охота в настоящее время становится все более редкой, даже необычной. Поэтому хочется вовлечь в это хипстеров, поколение Z, - отметил Дмитрий Тарасов в интервью изданию РБК.

Данное смарт-оружие МР-155 Ultima возможно в процесс разработки оснастить счетчиком выстрелов и компасом, а также добавить функцию видеозаписи.

Сейчас группа компаний «Калашников» намерена развивать линейку смарт-ружья. Напомним, впервые МР-155 Ultima представили на форуме «Армия-2020».