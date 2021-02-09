В Минфине РФ обсуждают возможность введения минимальной розничной цены на пиво Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Министерство финансов России в настоящее время вернулось к обсуждению возможности введения минимальной розничной цены на пиво. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает издание «Коммерсант», ссылаясь на письмо комиссии РСПП по торговле и потребительскому рынку.

В самом министерстве объяснили, что введение минимальной розничной цены на алкоголь с крепостью менее 28 градусов, возможно только после изменений в договоре ЕАЭС. Соответствующее предложение в ЕЭК уже внесли, однако решения по данному поводу пока что нет.

С подобной инициативной Союз российских пивоваров выступил еще год назад, но тогда крупнейшие производители не поддержали ее. В Союзе отметили, что текущая ситуация провоцирует среди производителей экономию на сырье и гонку за снижением стоимость товаров, а малые и средние компании лишаются каналов сбыта. Именно поэтому эксперты предложили ввести минимальную цену на пиво в банке и бутылке на уровне 110 рублей за литр, а в ПЭТ-упаковке — 90 рублей за литр.

Отмечается, что комиссия РСПП негативно оценила инициативу. Ее специалисты считают, что она имеет антирыночный характер, формируя лишние ограничения и разрушаю здоровую конкуренцию.

Как ранее сообщал сайт Kp.ru, накануне в ОП предложили запретить обычным магазинам продавать алкоголь крепче 15 градусов.