Правительство запретило ввоз в Россию деталей для железнодорожного транспорта из Украины Фото: Иван МАКЕЕВ

Российское правительство ввело запрет на ввоз на территорию России деталей для железнодорожного транспорта из Украины. Положение об этом содержится в постановлении кабинета министров, опубликованном во вторник, 9 февраля, на официальном портале нормативно-правовых актов.

Накануне некоторые СМИ сообщали, что российская сторона может запретить импорт нескольких видов железнодорожной продукции с территории Украины. В частности, речь шла про колеса, оси, заготовки и крупное вагонное литье. Сегодня правительство Росси и своем документе расширило перечень продукции, на которую вводится запрет на ввоз в Россию с Украины.

Теперь в перечень включили оси в собранном или разобранном виде для железнодорожных колес диаметром 710 мм и более, колесные пары, колеса, заготовки колес аналогичного размера. Запрет ввоза также касается рам железнодорожных грузовых вагонов и надрессорных балок.