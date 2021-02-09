Вильфанд предупредил о вероятном возвращении сильных морозов в Европейскую Россию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вероятнее всего, сильные морозы могут вернуться в Европейскую часть России до конца текущей зимы. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник, 8 февраля.

- Сильные морозы в феврале – редкая ситуация, последний раз такое было в 2006 году. Однако можно рассчитывать, что будет еще один аккорд. Может быть, не такой интенсивности, но похолодание, вероятно, будет, - отметил синоптик.

Роман Вильфанд привел афоризм, который приписывают основателю метеорологии Аристотелю. Ученый говорил, что, когда умирает последняя надежда, рождается следующая. Также и у синоптиков сейчас есть прогнозы, которые прогнозируют не только среднемесячные значения температуры, но и степень неоднородности погоды.

- Когда такие конфликтные индексы, то это характеристика того, что будут периоды потепления и периоды похолодания. Раз неоднородность, то будет еще похолодание, - добавил научный руководитель Гидрометцентра в интервью РИА Новости.

Ранее синоптики центра погоды «Фобос» сообщили, что, несмотря на холода в феврале, весна в Россию придет по графику – примерно в конце марта.