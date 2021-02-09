Госдума РФ намерена обсудить запрет демонстрации изображений нацистов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская Государственная дума уже на следующей неделе намерена рассмотреть проект закона о запрете на публичную демонстрацию изображений лиц нацистских военных преступников. Об этом сообщила одна из автором инициативы, глава комитета нижней палаты по культуре Елена Ямпольская на пресс-конференции во вторник, 9 февраля.

Данный законопроект был внесен в Государственную думу осенью минувшего года депутатами во главе с Ямпольской и председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Проект предлагает ввести в России запрет на публичное демонстрирование изображений лиц людей, которые признаны виновными в совершении преступлений по приговору Нюрнбергского трибунала, а также приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.

В этом документе есть и исключение: показывать изображение можно показывать, если оно формирует негативное отношение к идеологии нацизма, а также на нем отсутствуют проявления пропаганды или оправдания преступлений нацистов.