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Госдума РФ намерена обсудить запрет демонстрации изображений нацистов

Рассмотреть проект закона могут уже на следующей неделе
Ксения АНУФРИЕВА
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Госдума РФ намерена обсудить запрет демонстрации изображений нацистов

Госдума РФ намерена обсудить запрет демонстрации изображений нацистов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская Государственная дума уже на следующей неделе намерена рассмотреть проект закона о запрете на публичную демонстрацию изображений лиц нацистских военных преступников. Об этом сообщила одна из автором инициативы, глава комитета нижней палаты по культуре Елена Ямпольская на пресс-конференции во вторник, 9 февраля.

Данный законопроект был внесен в Государственную думу осенью минувшего года депутатами во главе с Ямпольской и председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Проект предлагает ввести в России запрет на публичное демонстрирование изображений лиц людей, которые признаны виновными в совершении преступлений по приговору Нюрнбергского трибунала, а также приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.

В этом документе есть и исключение: показывать изображение можно показывать, если оно формирует негативное отношение к идеологии нацизма, а также на нем отсутствуют проявления пропаганды или оправдания преступлений нацистов.