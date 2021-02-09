Литва отказалась использовать вакцину «Спутник V» даже при одобрении в ЕС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава правительства Литвы Ингрида Шимоните заявила, что государство не станет покупать и использовать российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V» даже в случае одобрения данного препарата европейским регулятором. Об этом она сообщила во вторник, 9 февраля, в интервью литовскому радио.

Премьер Литвы обосновала такой отказ тем, что у страны уже есть свой портфель из нескольких вакцин от коронавируса.

- Некоторые из этих препаратов уже зарегистрированы или находятся в процессе регистрации, или могут быть зарегистрированы в ближайшем будущем. Я уверена, что нам нет необходимости покупать еще и российскую вакцину, учитывая это, - сказала Ингрида Шимоните.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране не будут использовать «Спутник V», поскольку якобы нет доказательств эффективности и безопасности российского препарата. Рассуждения украинского лидера российский сенатор Алексей Пушков назвал смехотворными, учитывая широкий спектр официальный данных о высокой эффективности российской вакцины.