Песков прокомментировал отказ Зеленского от вакцины «Спутник V» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Другим странам достанется больше доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», если Украины не заинтересована в поставках данного препарата. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами, комментируя отказ украинского лидера Владимира Зеленского от российской вакцины.

- Что касается того, что Зеленский не хочет закупать вакцину, то, что называется, другим больше достанется. Глобальный спрос на наш препарат так велик, что потенциал производство в настоящее время не позволяет оперативно его удовлетворять. Прилагаются действительно титанические усилия, чтобы этот спрос после того, как мы обеспечим всех жителей нашей страны вакцинацией, был покрыт, - сообщил Дмитрий Песков.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в его стране не будут использовать «Спутник V», поскольку ее эффективность и безопасность якобы не подтверждены официально.