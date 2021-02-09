ВОЗ пока не установила животное, ставшее источником коронавируса Фото: REUTERS

Эксперты Всемирной организации здравоохранения пока что не установили животное, которое стало источников вызвавшего пандемию в 2020 году коронавируса. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщил проректор Института общественного здравоохранения и валеологии Университета Цинхуа Лян Ваньнянь в ходе брифинга по итогам работы миссии ВОЗ в Ухане.

Он отметил, что ученые пока не обнаружили в дикой природе коронавирус, который являлся бы прямым предшественником вызвавшего пандемию штамма COVID-19. При этом коронавирус, выявленный у летучих мышей и панголинов, схож по форме с данным штаммом.

- Некоторые специалисты полагают, что обнаруженные у летучих мышей и панголинов коронавирусы тесно связаны с новым коронавирусом. Некоторые говорят, что именно эти животные стали источников и переносчиком заболевания. Но пока этой корреляции недостаточно, чтобы утверждать, что вирусы, переносимые двумя животными, стали прямыми предками вызвавшей пандемию инфекции, - отметил Лян Ваньнянь.

Передача от животного к человеку через промежуточное звено является наиболее вероятной гипотезой происхождения коронавируса, заявил в свою очередь глава Миссии ВОЗ в Ухане.

Ранее представитель международной группы экспертов ВОЗ Марион Купманс сообщала, что места скопления летучих мышей являются наиболее вероятным источником происхождения новой коронавирусной инфекции.