Губернатор Амурской области Василий Орлов пообещал дополнительные меры поддержки переработчикам дикоросов

Губернатор Василий Орлов рассказал о мерах поддержки для амурских предприятий, занимающихся сбором и переработкой дикорастущей продукции. Фото: Иван МАКЕЕВ

Приамурье развивает переработку дикоросов: по словам губернатора региона Василия Орлова, областные власти готовы предоставить дополнительное субсидирование предприятиям, занимающимся заготовкой и переработкой грибов, ягод, папоротника, меда и другой дикорастущей продукции. Проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, обсудили 9 февраля на совещании правительства Амурской области.

- Достаточно подробно сегодня поговорили, - отметил Василий Орлов, поручив региональному Минсельхозу рассмотреть дополнительные меры поддержки, - Сопровождайте отраслевиков в ручном режиме. Посмотрите, какие меры поддержки есть в других субъектах. Запросите обратную связь от заготовителей дикоросов. Отрасль имиджевая, продукция экологически чистая, пользуется спросом на любом рынке. Мы готовы дополнительно субсидировать отрасль.

Одна из льгот, которой могут воспользоваться заготовители дикоросов, - это субсидии на покупку оборудования. Предприятия, занимающиеся сбором, переработкой и оборотом дикорастущей продукции, могут получить господдержку и компенсировать до 50% затрат на приобретаемую технику. В списке субсидируемого оборудования – 18 единиц, и сейчас региональный Минсельхоз работает над его расширением.

Кроме того, в Приамурье принят региональный закон, устанавливающий в 2021 году для таких предприятий сниженную налоговую ставку в размере 1%. Ранее губернатор Василий Орлов поручил рассмотреть возможность продлить пониженные процентные ставки для переработчиков дикоросов на максимальный срок. По словам главы региона, развитие этой сферы производства важно прежде всего для занятости населения.

- Эта отрасль нужна не ради получения налогов в бюджет, а для занятости населения, в первую очередь, проживающего в северных территориях Приамурья, - подчеркнул Василий Орлов. - Если есть возможность максимально продлить сроки, необходимо это предусмотреть. Бюджет региона не пострадает, если не получить эти налоговые отчисления, а люди будут с работой и зарплатой.

Амурская область всегда славилась своей природной продукцией. Еще в советское время регион занимался переработкой дикоросов для экспорта в Японию. За границу отправляли протертую голубику, бруснику, смородину, соленый папоротник. С февраля 2020 года региональные власти вместе с местными предпринимателями всерьез занялись воссозданием отрасли и развитием производства. Летом 2020 года амурские бизнесмены создали Союз переработчиков дикоросов Амурской области «Дикоросы Амура». Сейчас в объединение входят 10 участников. За прошлый год была создана нормативная база для оказания мер поддержки, составлен список субсидируемого оборудования. Воспользоваться господдержкой может любая компания, занимающаяся оборотом пищевой дикорастущей продукции. Если у предприятия есть статус сельхозпроизводителя, то список льгот значительно расширяется. Кроме того, региональный Минсельхоз рассчитывает, что продукцию заготовителей можно будет использовать в подведомственных организациях – школах, больницах, детских садах и социальных учреждениях.

В 2020 году на отрасль серьезно повлияла пандемия – в первую очередь из-за закрытия границ и сужения рынков сбыта. Тем не менее, амурские производители собрали и переработали около 15 тонн голубицы и брусники, засолили более 10 тонн белого груздя, заготовили 500 килограммов дикорастущей травы, листа и ягод для купажирования чая. Их продукция продается на прилавках амурских магазинов и поставляется в соседние Приморский и Хабаровский края. У многих предприятий налажены связи с покупателями из стран Юго-Восточной Азии, куда они отправляют свою продукцию на протяжении многих лет. Перспективы у отрасли впечатляющие: по оценкам экспертов, Приамурье ежегодно может заготавливать от 250 до 300 тонн дикоросов. Только за один сезон в амурских лесах можно собирать 6,5 тонн кедровых орехов, 622 тонны ягод, 115,8 тонны грибов, 1,5 тонны черемши, 20,2 тонны папоротника-орляка и 1,4 тонны лекарственных растений.