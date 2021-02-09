Россияне стали пить меньше крепкого алкоголя

Вместо крепкого алкоголя россияне стали чаще покупать игристые вина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последние десять лет потребление алкоголя в России снизилось в два раза. Об этом рассказал руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Алешин.

«За последние 10 лет у нас прошла самая незаметная и эффективная антиалкогольная кампания в истории России. Потребление алкоголя на душу населения сократилось в два раза с критических 18 литров до 9. И эта тенденция сохраняется», - цитирует Алешина «Российская газета».

При этом он добавил, что изменились и предпочтения россиян в алкоголе, все чаще потребители стали выбирать легкие спиртные напитки вместо крепких.

«Изменилась и структура потребления в сторону снижения крепости. Мы видим рост в сегменте игристых вин с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения товара», - добавил эксперт.

Напомним, ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил начать продавать крепкий алкоголь только в алкомарках, а в продуктовых магазинах оставить спиртное не крепче 15%, передает RT.