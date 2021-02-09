Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Россияне стали пить меньше крепкого алкоголя

Предпочтение покупатели теперь отдают игристым винам
Юлия ЩЕРБАКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Вместо крепкого алкоголя россияне стали чаще покупать игристые вина

Вместо крепкого алкоголя россияне стали чаще покупать игристые вина

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последние десять лет потребление алкоголя в России снизилось в два раза. Об этом рассказал руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Алешин.

«За последние 10 лет у нас прошла самая незаметная и эффективная антиалкогольная кампания в истории России. Потребление алкоголя на душу населения сократилось в два раза с критических 18 литров до 9. И эта тенденция сохраняется», - цитирует Алешина «Российская газета».

При этом он добавил, что изменились и предпочтения россиян в алкоголе, все чаще потребители стали выбирать легкие спиртные напитки вместо крепких.

«Изменилась и структура потребления в сторону снижения крепости. Мы видим рост в сегменте игристых вин с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения товара», - добавил эксперт.

Напомним, ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил начать продавать крепкий алкоголь только в алкомарках, а в продуктовых магазинах оставить спиртное не крепче 15%, передает RT.