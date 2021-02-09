Песков опроверг информацию о выделении средств на соцподдержку перед выборами в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Публикация издания Reuters о выделении 500 миллиардов рублей на социальные расходы не соответствует действительности. Об этом сообщил в ходе беседы с журналистами во вторник, 9 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сегодня агентство, ссылаясь на источники, сообщило, что власти РФ якобы намерены дополнительно выделить на социальные расходы 500 миллиардов рублей перед осенними выборами в Государственную думу.

- Нам Reuters вчера прислал письмо, в котором об этой информации была речь. И, не дожидаясь какого-либо ответа, минут через двадцать после этого опубликовал новость. Так вот я вам заявляю: это не соответствует действительности, это неверное сообщение, - подчеркнул Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского президента отметила, что у властей сейчас нет каких-либо разовых сумм, которые планировалось бы объявить в ближайшее время. При этом постоянно выделяются дополнительные средства на выплаты медицинским работникам, педагогам, на детей и так далее.