Захарова: НАТО инструктирует сторонников Навального Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сторонники Алексея Навального получают инструкции по ведению подрывной деятельности в РФ из государств НАТО. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook во вторник, 9 декабря.

- Вчера в постоянном представительстве Польши при Евросоюзе состоялась встреча с Волковым и Ашурковым, в которой принимали участие европейские страны, Штаты, Великобритания. По сути, это встреча стран НАТО, которые проинструктировали «оппозицию», а на самом деле своих агентов влияния, как им вести подрывную работу, - отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Мария Захарова отметила, что это объясняет, почему сторонники Навального изменили свое решение не устраивать незаконные акции до весны. По ее словам, Запад вложит слишком много ресурсов в эту историю, чтобы ждать до весны.

Ранее Захарова назвала предательством призывы соратников Навального к официальным лицам Евросоюза и США ввести санкции против России.