Песков прокомментировал заявление Зюганова по ситуации с Бондаренко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Риторика высказываний лидера КПРФ Геннадия Зюганова в защиту задержанного саратовского депутата Николая Бондаренко, в частности, его слова о том, что «власть ошалела от давления» является слишком агрессивной. Кремль негативно оценивает подобные высказывания, заявил во вторник, 9 февраля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

- Оцениваем это негативно. Риторика достаточно агрессивная, которую нельзя приветствовать, - сказал официальный представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее в Саратовской области задержали местного депутата областной думы от партии КПРФ Николая Бондаренко. Депутат областной думы был задержан утром 8 февраля. После этого в ходе выступления в Госдуме лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не позволит «устроить расправу над депутатом».