Худруком «Гоголь-центра» стал Алексей Агранович Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новым художественным руководителем столичного театра «Гоголь-центр» стал Алексей Агранович. Во вторник, 9 февраля, в пресс-службе московского Департамента культуры сообщили, что он вступит в должность 26 февраля.

- Приказом Департамента культуры Москвы Алексей Агранович назначен художественным руководителем «Московского драматического театра им. Н. В. Гоголя» с 26 февраля 2021 года, - сообщили представители ведомства в интервью агентству ТАСС.

Алексей Агранович – 51-летний российский актер, режиссер и продюсер. Он работает в театре, кино и на телевидении, наиболее известен по своим ролям в картинах «О чем говорят мужчины», «Кислота» и «Выше неба». Является одним из актеров московского театра «Квартет И», а в 2014 году был назначен театральным режиссером «Гоголь-центра»

Как сообщал сайт Kp.ru, сегодня бывший худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников покинул свой пост в связи с истечением срока договора с ним 25 февраля.