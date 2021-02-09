РФПИ: исследования комбинации вакцин «Спутник V» и AstraZeneca начнутся в феврале Фото: Алексей БУЛАТОВ

Азербайджан выдал разрешение на проведение первого в мире исследования комбинации вакцин от коронавируса: российского препарата от центра Гамалеи «Спутник V» и препарата AstraZeneca. Об этом во вторник, 9 февраля, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций.

Представители РФПИ отметили, что данные исследования стартуют уже в феврале текущего года.

- Во время испытаний комбинации вакцин от коронавируса эксперты оценят иммуногенность и безопасность комбинированного применения российской вакцины «Спутник V» и вакцины, разработанной компанией AstraZeneca вместе с учеными из Оксфордского университета, - говорится в сообщении.

Отмечается, что на реализацию исследования отводится шесть месяцев, проводится она будет на территории нескольких государств. В каждом из исследований планируется привлечь по сотне добровольцев.

Ранее РФПИ сообщил, что подал заявку на регистрацию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в ЕС в конце января, Евросоюз эту заявку принял.