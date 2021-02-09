Детей без билета запретят высаживать из общественного транспорта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Госдума утвердила во втором чтении законопроект, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет, которые не оплатили проезд. Инициатива была внесена правительством.

"Недопустимо ребенка, который едет один, без взрослых, высаживать из общественного транспорта. Это может привести к трагедии", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин агентству ТАСС.

Он отметил, что были случаи, когда ребенка выгоняли на мороз из общественного транспорта за безбилетный проезд. Володин считает, что принятие этого закона позволит обеспечить безопасность детей.

Правительство также предлагает разрешить регионам самостоятельно вводить порядок оплаты за проезд. Таким образом будет расширены полномочия местных органов власти, считают депутаты.

Если пассажир не оплатил проезд и решил покинуть общественный транспорт раньше времени, то оплата начисляется за проезд до ближайшей остановки.

Ранее Минтранспорт поддержал законопроект о запрете высадки из транспорта безбилетных пассажиров младше 16 лет. В ведомстве считают, что детям нужно дать возможность вернуться домой, а уже потом задавать вопросы родителям.