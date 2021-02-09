Госдума вводит штрафы до 1 млн рублей за нарушение закона об устойчивом интернете. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума приняла во втором чтении законопроект о крупных штрафах для операторов связи, не применивших оборудование для устойчивой работы интернета на территории России.

Авторами законопроекта стали глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский.

Согласно документу, нарушение порядка влечет за собой административный штраф для должностных лиц в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

Если закон будет нарушен повторно, то размер штрафа вырастает на 50%.

Штраф будет наложен и на лиц, отказавшихся установить или применить положенные по закону технические средства контроля за соблюдением требований законодательства об ограничении доступа к информации. Для граждан взыскание составит от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс., для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс., для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Ранее Госдума приняла закон об устойчивом Рунете. Суть идеи — создать параллельный российский интернет, который продолжит работать, если нашу страну попытаются заблокировать извне.