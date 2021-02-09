Старейшая жительница Европы перенесла коронавирус накануне своего 117-летия. Фото: Twitter IanStFrance

Старейшая жительница Европы сестра Андрэ, в миру Люсиль Рандон, переболела коронавирусом накануне своего 117-летия.

Болезнь диагностировали 16 января. Женщине сделали тест в доме престарелых в Тулоне, где она сейчас проживает. По словам самой долгожительницы, она не сразу поняла, что заразилась. Болезнь протекала бессимптомно и особых беспокойств ей не доставляла. Единственное, что тяготило Люсиль во время самоизоляции - это одиночество. Рандон очень беспокоилась за других постояльцев и переживала, что они тоже могут заразиться, пишет французская газета Var-Matin.

Люсиль Рандон родилась в 1904 году. В молодости она работала гувернанткой, позже стала монахиней и приняла имя Андрэ. В 1979 году Рандон поступила на службу в монастырь, а в 2009 году оказалась в доме престарелых в Тулоне. Сейчас она является старейшей жительницей Франции и Европы. В четверг, 11 февраля, Люсиль отпразднует свой 117-ый день рождения.

Ранее от коронавируса скончался 100-летний капитан Том Мур. Его, как и многих, настиг коронавирус. Ветеран прославился на весь мир после того, как весной 2020 года организовал сбор пожертвований на нужды Национальной системы здравоохранения Великобритании.