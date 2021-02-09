Госдума приняла закон о тюремных сроках до 10 лет за пропаганду наркотиков в интернете. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума приняла во втором чтении законопроект о лишении свободы за пропаганду наркотиков в интернете. Нарушителям закона грозит тюремный срок до 10 лет.

Документ дополняет часть 2 статьи 230 Уголовного кодекса РФ, устанавливающей наказание за склонение к употреблению наркотиков и психотропных веществ, новым квалифицирующим признаком - "с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая интернет".

Вместе с этим утверждено предложение и об увеличении срока заключения за склонение к употреблению наркотических веществ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Наказание предполагает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

В Госдуме отметили, что злоумышленники с каждым годом все больше пользуются анонимностью интернета для рекламы наркотических средств и их распространения. Жертвами подобной информации становятся чаще всего молодые люди, сообщает ТАСС.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал наказание адекватным для "тех, кто вовлекает молодых людей в наркопотребление".

Законопроект был внесен в госдуму в 2019 году. Авторы документа считают, что распространители информации о том, что существуют «безвредные наркотики», такие же преступники, как и дилеры.