Мужчина задержан за избиение полицейского на протестной акции 23 января в Москве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель Главного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила, что задержан мужчина, избивший полицейского на протестной акции в Москве 23 января.

"Благодаря совместной работе следователей столичного СК и сотрудников ГУ МВД России по Москве установлен и задержан мужчина 1992 года рождения. Ему предъявлено обвинение", - сказала она во вторник агентству ТАСС.

Мужчине грозит мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, мужчина напал на полицейского 23 января на несанкционированном митинге сторонников Алексея Навального возле Страстного бульвара. Он несколько раз ударил кулаком полицейского, которому в последствии была оказана медицинская помощь.

Ранее СК возбудил более шести дел по факту нападения на сотрудников силовых структур на незаконных акциях протеста, прошедших 23 и 31 января в Москве и других городах России.