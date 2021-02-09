Замминистра транспорта рассказал, как определяются страны для возобновления авиасообщения

Стало известно, как выбираются страны для возобновления авиасообщения с Россией Фото: Анатолий ЖДАНОВ

После пандемии коронавируса Россия постепенно восстанавливает авиасообщение с другими станами. На сегодняшний день для перелетов открыто уже 22 государства. Как определяются страны, с которыми можно вновь запустить ависообщение, рассказал замминистра транспорта Игорь Чалик.

«Примерно раз в неделю [статистика] обновляется, после заседания штаба Татьяны Голиковой. Здесь участвуют Росавиация, Минтранс, МИД, потребнадзоры. То есть взвешиваются риски, уровень заболевания в нашей стране и так далее — чтобы максимально обеспечить [безопасность] наших сограждан», — цитирует заместителя министра телеканал «360».

Игорь Чалик добавил, что согласно прогнозам, внутренние авиаперевозки в 2021 году превысят даже число перелетов в докоронавирусный, 2019 год. А количество международных рейсов составит порядка 60% от показателей двухлетней давности.

Напомним, ранее сообщалось, что с 15 февраля 2020 года Россия возобновит авиасообщение еще с двумя странами – Арменией и Азербайджаном, передает RT.